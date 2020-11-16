16 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kamerun Vincent Aboubakar'la kazandı! Mozambik Kamerun: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kamerun Aboubakar'la kazandı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

Elemeleri'nde Kamerun deplasmanda Mozambik'i 2-0'la geçti. Mücadelenin ilk golünü Beşiktaşlı Vincent Aboubakar attı. 12 Kasım Pazar günü de Kamerun yine Mozambik'le oynamış ve tecrübeli forvet 2 gol atmıştı.

Sezon başında geri döndüğü Beşiktaş formasıyla lige istediği gibi başlayamayan Vincent Aboubakar, milli takımda ise tam tersi bir performans sergiliyor. Yıldız futbolcu, elemelerinde ülkesi Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçı boş geçmedi.

74 dakika sahada kalan tecrübeli forvet, 26. dakikada attığı golle rakibin direncini kırarken, galibiyette başrol oynadı.

Kamerun'un maçtaki diğer golü ise 73. dakikada Serge Tabekou'dan geldi. Ev sahibi Mozambik'te Reginaldo 22. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Kamerun gruptaki puanını 10'a yükselterek liderliğini perçinledi. Mozambik ise 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.

MİLLİ TAKIMDA 2 MAÇTA 3 GOL!

Kamerun'un 12 Kasım Pazar günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta da iki gol atan Beşiktaşlı Aboubakar, bu karşılaşmada da fileleri sarsarak milli takımdaki gol sayısını 3'e çıkardı.

Aboubakar coştu haberin devamı

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