Kamerun Vincent Aboubakar'la kazandı! Mozambik Kamerun: 0-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun deplasmanda Mozambik'i 2-0'la geçti. Mücadelenin ilk golünü Beşiktaşlı Vincent Aboubakar attı. 12 Kasım Pazar günü de Kamerun yine Mozambik'le oynamış ve tecrübeli forvet 2 gol atmıştı.
Sezon başında geri döndüğü Beşiktaş formasıyla lige istediği gibi başlayamayan Vincent Aboubakar, milli takımda ise tam tersi bir performans sergiliyor. Yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde ülkesi Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçı boş geçmedi.
74 dakika sahada kalan tecrübeli forvet, 26. dakikada attığı golle rakibin direncini kırarken, galibiyette başrol oynadı.
Kamerun'un maçtaki diğer golü ise 73. dakikada Serge Tabekou'dan geldi. Ev sahibi Mozambik'te Reginaldo 22. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla birlikte Kamerun gruptaki puanını 10'a yükselterek liderliğini perçinledi. Mozambik ise 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.
MİLLİ TAKIMDA 2 MAÇTA 3 GOL!
Kamerun'un 12 Kasım Pazar günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta da iki gol atan Beşiktaşlı Aboubakar, bu karşılaşmada da fileleri sarsarak milli takımdaki gol sayısını 3'e çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları