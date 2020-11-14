14 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar coştu

Aboubakar coştu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Mozambik’i 4-1 mağlup ettikleri milli maçta fileleri 2 kez havalandırırken, farklı galibiyetin mimarı oldu.

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Kamerun 'nda coştu. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu'nda liderlik mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Kamerun, Mozambik'i 4-1 mağlup etti. Beşiktaşlı forvet Aboubakar ise maçta attığı iki golle yıldızlaştı. Kamerun Milli Takımı'yla 3 yıl sonra gol atmayı başaran yıldız forvet mücadeleye ilk 11'de başladı ve 38 ile 48. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. 28 yaşındaki oyuncu 64. dakikada ise oyundan çıktı. Ünlü menajer Pinhas Zahavi'nin haklarını elinde bulundurduğu Aboubakar sezon başı Porto'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı toplam 5 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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