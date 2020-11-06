06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta Necip Uysal Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'a kötü haber! Tecrübeli futbolcu kadrodan çıkarıldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

Son dakika haberi: , 'ın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Gaziantep FK maçının kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

'ta Gaziantep FK maçı öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren , kamp kadrosundan çıkarıldı.

Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir."

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