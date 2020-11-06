Son dakika: Beşiktaş'ta Necip Uysal Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son dönemde adı Fenerbahçe ile geçen Dorukhan Toköz için flaş açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Kendisi ve menajeriyle 1-2 görüşme yaptık. Dorukhan'la anlaşacağımızı düşünüyorum. Dorukhan'ın kafasında sadece Beşiktaş var" dedi.