16 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! "Yeni vakaya rastlanmadı"

Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! Yapılan testler neticesinde...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

Daha önce 8 futbolcusunda corona virüsüne rastlanan 'tan, yeni bir Covid-19 açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar yeni yapılan testlerde yeni bir vakaya rastlanılmadığını duyurdu. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ta son yapılan corona virüsü testlerinde herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

8 İSİM HALA POZİTİF

Kara Kartal'da geçtiğimiz haftalarda yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan 8 futbolcunun karantinası ise hala devam ediyor.

Beşiktaş'tan yeni corona virüsü açıklaması

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