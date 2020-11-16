Beşiktaş'ta kritik gün! Corona virüsü test sonuçları...

Beşiktaş'ta 8 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkmıştı. Siyah-beyazlılar için kritik gün bugün. Eğer Kartal'da Rosier, N’Sakala ve Necip’in test sonuçları negatife inerde ve 10 gün izolasyon süreci geçirirlerse Medipol Başakşehir maçına yetişebilecekler. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş için bugün son derece önemli bir gün… Siyah-Beyazlı takımda bugün herkese yeniden Covid-19 testi uygulanacak. Bu test özellikle savunma hattında corona virüsüne yakalanan oyuncular açısından büyük önem taşıyor.

3 FUTBOLCU BU TESTE BAĞLI!

Takvim'de yer alan habere göre; başta Rosier olmak üzere N'Sakala ve Necip'in durumları bu test sonucuna göre belirlenecek. Eğer testler negatif çıkar ve izolasyon süreci 10 güne indirilirse bu takdirde bu futbolcuların Başakşehir maçında forma giymelerinde bir engel kalmayacak. Yine virüse yakalanan Oğuzhan'ın da testi bu kez negatif çıkarsa o da takımındaki yerini alabilecek. Bu nedenle testlerin sonucu çok büyük önem taşıyor.

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