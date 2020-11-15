15 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Mario Mandzukic bombası! Ocak ayında...

Süper Lig devinden Mandzukic bombası! Ocak ayında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

Ara transfer döneminde forvet hattında takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Everton forması giyen eski futbolcusu 'u gündemine almış ancak milli golcünün babası yaptığı açıklamada Cenk'in İngiltere'de kalacağını söylemişti. Bu gelişme sonrası alternatiflere yönelen siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde de kadroya katmak istediği ve bonservisi elinde bulunan Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak için düğmeye bastı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer döneminde kadroya katılacak golcü oyuncu için yeni hedef belirlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "'u isteriz" sözleri üzerine transfer komitesi çalışmalara başlamak üzereyken baba Tosun, oğlunun İngiltere'den ayrılmayı düşünmediğini söylemesi hayal kırıklığına sebep oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yaşanan bu gelişme sonrası Kartal, rotayı Mandzukic'e çevirdi. Son olarak Katar ekibi Al-Duhail'de oynayan yıldız oyuncu için harekete geçilecek.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI!
Beşiktaş, transferin son gününde Mandzukic ile kıran kırana pazarlık yapmış, Mandzukic ve menajeri, Beşiktaşlı yöneticilerle 3-4 kez görüntülü olarak görüşmüştü. Hırvat oyuncun ve menajeri büyük ölçüde ikna edilmiş ve Mandzukic, senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşme teklifine 'evet' demişti. Ancak tecrübeli forvetin 3 milyon Euro'luk imza parası istemesi transferin gerçekleşmemesine neden olmuştu.

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