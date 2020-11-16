16 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın en büyük sorunu savunma!

Beşiktaş'ın en büyük sorunu savunma!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

Beşiktaş Süper Lig'de rakipleri kadar gol atmasına rağmen 7 puan geride kaldı. 1 maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, en büyük sorunu ise savunma bölgesinde yaşıyor. İşte o istatistik... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın bu sezonki puan kayıplarında en büyük pay savunmanın... Beşiktaş bu sezon ligde 10 gol bulurken, 2. sıradaki Fenerbahçe'den 2, 3. basamaktaki G.Saray'dan 1 gol az attı. Üstelik bay geçtiği hafta nedeniyle bir maçı da eksik... Fakat rakipleriyle arasındaki puan farkı 7'ye kadar yükseldi. Bu da gözleri bir kez daha defans oyuncularına çevirdi. Siyah-beyazlı takım, ezeli rakipleri kadar gol atmasına rağmen aynı puanı yediği goller yüzünden toplayamadı.

14 sezon sonra eksi averaja düşülmesi, asıl sıkıntının hücum değil, savunmada oldu��unu gösterdi. Bir de bunların üstüne defans oyuncularında çıkan pozitif vaka zaten kötü olan savunma hattını iyice sarstı. Zorlu maçı öncesinde teknik ekip bu sıkıntıya çözüm arıyor. 'ın son ihtimal olarak ve Atiba'yı stoperde oynatmayı düşündüğü belirtiliyor. (Fotomaç)

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