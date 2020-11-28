Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Ülker Stadı'ndaki dev derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların Sırp futbolcusu Adem Ljajic sağ arka adalesinden geçirdiği sakatlık nedeniyle sarı-lacivertli takımla oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Ljajic'in yanı sıra sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve corona virüsü testleri pozitif çıkan Ajdin Hasic ve Domagoj Vida'nın yanı sıra kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz de Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş, 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.





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