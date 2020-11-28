28 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim derbide yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

Beşiktaşlı futbolcu , sakatlığı nedeniyle 'in 10. haftasında pazar günü oynanacak maçının kadrosundan çıkarıldı.

'in 10. haftasında Ülker Stadı'ndaki dev derbide 'nin konuğu olacak 'a kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların Sırp futbolcusu sağ arka adalesinden geçirdiği sakatlık nedeniyle sarı-lacivertli takımla oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Ljajic'in yanı sıra sakatlığı bulunan ve corona virüsü testleri pozitif çıkan Ajdin Hasic ve Domagoj Vida'nın yanı sıra kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz de derbisinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş, 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.


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