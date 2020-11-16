Cenk Tosun'un Beşiktaş'a transferi o isme bağlı! Eğer Everton...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlıların eski yıldızı Cenk Tosun'la ilgili, "Ocak ayında transfer etmeyi istediğim bir futbolcu." ifadelerini kullanmıştı. Eğer Everton Milik'i transfer ederse, Cenk Tosun Beşiktaş'ın yolunu tutabilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Ara dönemde Beşiktaş'a kiralanacağı konuşulan Cenk Tosun'la ilgili İngiliz basınından dolaylı bir iddia geldi.
90min sitesi, Everton'ın Napoli'nin forveti Arkadiusz Milik'le ilgilendiğini bu transferi bitirmesi durumunda da Cenk Tosun'u Beşiktaş'a göndereceğini ileri sürdü.
"Everton patronu Carlo Latince'nin gözü Milik'te. Everton, 26 yaşındaki forvet için ocak ayında bir indirimli fiyat anlaşması önerdi" denilen haberde "Bu durumda Cenk Tosun da eski bağlantılı olduğu kulübünde yeni bir başlangıç yapabilir" yorumunda bulunuldu.
Beşiktaş-Cenk flörtü Ada basınında daha önce de yankılanmış ve 29 yaşındaki golcünün yarım dönem için siyah-beyazlı formayı giyme ihtimali olduğu belirtilmişti.
İki kulüp arasında kiralama görüşmeleri yapıldığı kaydedilmişti. (Fotomaç)
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