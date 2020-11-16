Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadele için hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, idmanı çift kale maçla noktaladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dayanıklılık koşuları ve dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

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