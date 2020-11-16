16 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun babalık sevinci

Beşiktaşlı futbolcu Montero baba oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

'ın ekibi 'den transfer ettiği İspanyol futbolcu baba oldu.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Montero'nun eşi , Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Antonella ismini verdi.

Siyah-beyazlı kulüp çifti kutlayarak, " ile Marta Bermudez'i tebrik eder, Antonella bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verdi.



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