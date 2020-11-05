05 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş adım adım zirveye

Adım adım zirveye
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.11.2020

Süper Lig'de bay geçtiği dönem ile birlikte ilk 5 haftayı 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle kapatan , 18. sıraya kadar gerilemişti. Milli aradan sonra 2 maçı da kazanan Beşiktaş, iki haftada 18’den 8.’liğe çıktı.

Süper Lig'de bay geçtiği dönem ile birlikte ilk 5 haftayı 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle kapatan , 18. sıraya kadar gerilemişti. Bay geçtiği hafta ile milli arada toplam 22 gün maç oynamayan siyah-beyazlılar, bu süreci ise yoğun çalışma temposunda geçirmişti. Uzun süren aradan sonra çıktığı Denizlispor ve maçlarında galibiyete uzanan , gelecek haftalar öncesi de umut verdi. 6. haftada 18'den 12'ye; 7. haftada da 8'liğe kadar yükselen 'ın öğrencileri, galibiyet serisinde hedefi 3'te 3 çıkardı, gözünü üst sıralara dikti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Dorukhan F.Bahçe ile anlaştı Canlı yayında açıkladı! "Dorukhan F.Bahçe ile anlaştı"
FIFA'dan Beşiktaş'a şok! 2.5 milyon Euro... FIFA'dan Beşiktaş'a şok! 2.5 milyon Euro...
Aşıklar kavuşuyor Aşıklar kavuşuyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör