Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın Serdar Saatçi'yi yakın takipte

Beşiktaş'ta artan corona virüsü vakaları nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın, takım çalışmalarına Serdar Saatçi'yi dahil etmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, 17 yaşındaki stoperi yakından takip ediyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Sergen Yalçın, takımdaki 4 savunma oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önceki günkü takım çalışmasına genç ekipten Serdar Saatçi'yi de dahil etmişti. 17 yaşındaki stoperin durumunu görmek için takibe alan Yalçın, genç oyuncuyu yeni haftada da yakından izleyecek. Genç oyuncu Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.





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