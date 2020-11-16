16 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın Serdar Saatçi'yi yakın takipte

Sergen Yalçın yakın takipte
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

Beşiktaş'ta artan corona virüsü vakaları nedeniyle teknik direktör , takım çalışmalarına Serdar Saatçi'yi dahil etmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, 17 yaşındaki stoperi yakından takip ediyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Sergen Yalçın, takımdaki 4 savunma oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önceki günkü takım çalışmasına genç ekipten Serdar Saatçi'yi de dahil etmişti. 17 yaşındaki stoperin durumunu görmek için takibe alan Yalçın, genç oyuncuyu yeni haftada da yakından izleyecek. Genç oyuncu Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.


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