13 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Aykut Özer'den Beşiktaş'a transferi için açıklama geldi

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Transfer...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

'e iyi başlayamayan ve kaleci konusunda sıkıntı çeken 'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlılar forması giyen için harekete geçerken 27 yaşındaki tecrübeli eldivenden açıklama geldi.

'in flaş ekibi 'ün 27 yaşındaki kalecisi , 'ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında yer alıyor. Transferiyle ilgili gelen soruya cevap veren Özer, "Adımın büyük takımlarla anılması beni çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Ajansspor'a konuşan Aykut Özer, "Çok iyi bir kadromuz var, çok sayıda yerli yabahcı yeni transferimiz olmasına rağmen, bence Süper Lig'de çok başarılıyız. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı oluşturduk. Başarının temelinde bu yatıyor. Gerçekten çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Hep birlikte yemeğe gidiyoruz; zaman geçiyoruz" dedi.


"VIVIANO İLE REKABETİMİZ İYİ"

Antrenmanlarda çok iyi çalıştığını ifade eden Aykut, "Viviano çok tecrübeli bir kaleci. İyi bir arkadaşlığımız var. Rekabetimiz de iyi; amacım yeniden kaleye geçmek. Bu sezon ilk iki maçı oynadım; hedefim büyük, antrenmanlarımı çok iyi yapıyorum. Umarım kaleye yeniden geçerim ve en sevdiğimi iş olan kurtarıcılığı yaparım" diye konuştu.

"ADIMIN BÜYÜK TAKIMLARLA ANILMASI GURUR VERİCİ"

Sezon başında da Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Aykut, "Transfer hakkında çok fazla yorum yorum yapmak istemiyorum. Karagümrük'ün futbolcusuyum, takımım adına elimden geleni yapmayı amaçlıyorum. Tabii ki kulüplerin benimle ilgilenmesi beni çok sevindiriyor. Demek ki yi performans göstermişim. Elimden geleni burada yapacağım; sonrasına bilemem. Ama adımın transferde büyük takımlarla anılması beni çok gururlandırıyor" diyerek sözlerini tamamladı..
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