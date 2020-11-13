Aykut Özer'den Beşiktaş'a transferi için açıklama geldi

Süper Lig'e iyi başlayamayan ve kaleci konusunda sıkıntı çeken Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlılar Fatih Karagümrük forması giyen Aykut Özer için harekete geçerken 27 yaşındaki tecrübeli eldivenden açıklama geldi.

Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karagümrük'ün 27 yaşındaki kalecisi Aykut Özer, Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında yer alıyor. Transferiyle ilgili gelen soruya cevap veren Özer, "Adımın büyük takımlarla anılması beni çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.



Ajansspor'a konuşan Aykut Özer, "Çok iyi bir kadromuz var, çok sayıda yerli yabahcı yeni transferimiz olmasına rağmen, bence Süper Lig'de çok başarılıyız. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı oluşturduk. Başarının temelinde bu yatıyor. Gerçekten çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Hep birlikte yemeğe gidiyoruz; zaman geçiyoruz" dedi.





"VIVIANO İLE REKABETİMİZ İYİ"



Antrenmanlarda çok iyi çalıştığını ifade eden Aykut, "Viviano çok tecrübeli bir kaleci. İyi bir arkadaşlığımız var. Rekabetimiz de iyi; amacım yeniden kaleye geçmek. Bu sezon ilk iki maçı oynadım; hedefim büyük, antrenmanlarımı çok iyi yapıyorum. Umarım kaleye yeniden geçerim ve en sevdiğimi iş olan kurtarıcılığı yaparım" diye konuştu.

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Sezon başında da Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Aykut, "Transfer hakkında çok fazla yorum yorum yapmak istemiyorum. Karagümrük'ün futbolcusuyum, takımım adına elimden geleni yapmayı amaçlıyorum. Tabii ki kulüplerin benimle ilgilenmesi beni çok sevindiriyor. Demek ki yi performans göstermişim. Elimden geleni burada yapacağım; sonrasına bilemem. Ama adımın transferde büyük takımlarla anılması beni çok gururlandırıyor" diyerek sözlerini tamamladı..