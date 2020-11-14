14 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "'u Ocak'ta kadromuzda görmek isteriz" sözleri İngiliz medyasında geniş yer buldu. Liverpool Echo gazetesi, Çebi’nin Cenk Tosun talebine ‘onay çıkabileceğini’ açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "'u Ocak'ta kadromuzda görmek isteriz" sözleri İngiliz medyasında geniş yer buldu. Liverpool Echo gazetesi, Türk golcünün oyuncusu olup olmadığını göstermek için 1.5 aylık süre olduğu ifade ederken, Cenk'in Ancelotti'nin gözüne girmek istiyorsa bu süreci en iyi şekilde kullanmak zorunda olduğu, bu süreci iyi kullanamazsa geri dönmesine Ancelotti'nin de onay vereceği belirtildi.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Cenk'in de yakın çevresine "Beşiktaş'a çok şey borçluyum. Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum" diyerek bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

(Fotomaç)

Aboubakar coştu haberin devamı

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