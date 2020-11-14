14 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Egzon Bejtulai harekatı! Sergen Yalçın onay verdi

Süper Lig devinden Bejtulai harekatı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Vida ve Welinton'un performansından memnun olmayan ve ara döneminde stoper bölgesini güçlendirmeyi planlayan , 'nın stoperi 'yi gündemine aldı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

yönetimi ara dönemi çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar bu dönemde en düşük rakama en doğru transferi yapmak için çalışıyor. Yalçın ve ekibi de sürekli olarak alternatif ligler ve alternatif oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyor. Vida ve Welinton'dan bir türlü istediğini alamayan Yalçın'ın scout ekibinin belirlediği son stoper adayı ise 'nın stoperi oldu. 'ın Kuzey Makedonya'nın 'ı geçerek Euro 2020'ye katılma hakkı kazandığı maçta 26 yaşındaki stoperi izlediği ve beğendiği ifade edildi.

(Fotomaç)

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