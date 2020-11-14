Beşiktaş'tan Egzon Bejtulai harekatı! Sergen Yalçın onay verdi
Vida ve Welinton'un performansından memnun olmayan ve ara transfer döneminde stoper bölgesini güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın stoperi Egzon Bejtulai'yi gündemine aldı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş yönetimi ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar bu dönemde en düşük rakama en doğru transferi yapmak için çalışıyor. Yalçın ve ekibi de sürekli olarak alternatif ligler ve alternatif oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyor. Vida ve Welinton'dan bir türlü istediğini alamayan Yalçın'ın scout ekibinin belirlediği son stoper adayı ise Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın stoperi Egzon Bejtulai oldu. Sergen Yalçın'ın Kuzey Makedonya'nın Gürcistan'ı geçerek Euro 2020'ye katılma hakkı kazandığı maçta 26 yaşındaki stoperi izlediği ve beğendiği ifade edildi.
(Fotomaç)
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