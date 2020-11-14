14 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: Böyle giderse ligler bitmez

Böyle giderse ligler bitmez
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık protokollerinin değişmesi önerisini toplantısında gündeme getirirken, "Bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.

Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık protokollerinin değişmesi önerisini toplantısında gündeme getirdi. Başkan Çebi'nin, "'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.
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