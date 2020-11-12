Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor mu? Ahmet Nur Çebi açıkladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, istifa ettiği konuşulan teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili "Sergen Hoca ile biz yola devam ediyoruz. İkimizin amacı Beşiktaş'a hizmet etmek." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, istifa ettiği konuşulan teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili "Sergen Hoca ile biz yola devam ediyoruz. İkimizin amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. Hocamızla amacımız, Beşiktaş'ın başarısı olduğu sürece birbirimizle yollarımız ayrılmayacaktır. İkimizin amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun." ifadelerini kullandı. beIN SPORTS'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
BİZİM DAVAMIZ ŞAMPİYONLUĞU KOVALAMAK
"İkincilik tabii ki başarılı değildir. Bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamın da futbolcuların da hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz. 1-2 yenilgi bizi hedeften saptıramaz."
HOCAMIZIN İSTEDİĞİ BAZI OYUNCULARI ALAMAMIŞ OLABİLİRİZ
Transferleri biz yaptık. Beraber yaptık. Hocanın, başkanın, yöneticinin, scout ekibinin olmadığı bir süreç yaşamadık. Hocamızın istediklerinin bazılarını alamamış olabiliriz. Hocamızın istemediği oyuncuları almadık.
DEFANSIN TAMAMI NEREDEYSE YOK OLDU
Antep dönüşü 4-5 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Milli takım maçında Vida'nın corona virüsü pozitif çıktı. Vida'sı, ötekiler var. İsim vermek istemiyorum. Defansın tamamı neredeyse yok oldu.
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