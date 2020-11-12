Adolfo Gaich'in menajeri resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif aldık"
Kariyerini CSKA Moskova'da sürdüren Adolfo Gaich'in menajeri flaş açıklamalarda bulundu. Menajer Pablo Caro, Beşiktaş'tan teklif aldıklarını doğruladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
CSKA Moskova'nın Arjantinli forveti Adolfo Gaich'in menajeri Pablo Caro, Rusya'dan Meta Ratings'e önemli açıklamalarda bulundu. Menajer Caro; 21 yaşındaki santrfor Gaich'in CSKA'ya transfer olurken Leeds United'ın da istediği ve 30 milyon euro önerdiği iddiaları için "Evet, bu iddiaları duydum. Ancak biz Leeds ile hiç konuşmadık" derken, "Başka kulüpler oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Transfer dönemi kapanmak üzereydi. 3 Avrupa kulübü Gaich için teklif yaptı. Rusya'da yeterli oynama fırsatı bulamadı. Beşiktaş, Feyenoord ve Sheffield United'dan teklifler geldi. Onlar Gaich için gerekli bedeli ödemeye hazırdı."
CSKA'YI TERCİH ETTİ!
Sezon başında CSKA Moskovaya transfer olan 21 yaşındaki Gaich profesyonel kariyeri boyunca 39 maça çıktı. Bunların 27'si ülkesinin takımı olan San Lorenzo. Bu sezon başında Transfer olduğu CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkarken 1 gol, 1 Asist üretebildi. (Fotomaç)
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