Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve kariyerini Premier Lig ekibi Everton'da sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun'u takımda görmek istediğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yayıncı kuruluşta gerçekleştirilen bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Çebi yaptığı açıklamalarda birçok konuya değinirken, daha önce Beşiktaş forması giyen ve 22.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a satılan Cenk Tosun hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Çebi tecrübeli oyuncu için "Cenk Tosun, bir kulübe bağlı durumda, Dün izledim sakatlığı geçmiş, daha çok başarılı olmasını isterim. Cenk Tosun devre arasında Beşiktaş'ta oynayabilirse bu fırsatı değerlendirmek isteriz. Gelecek transfer döneminde, limitlerimizin ve ekonomimizin uygun olduğu şartlarda ve şekillerde forvet transferi yapmak istiyoruz. Devre arasında Cenk Tosun'u takımda görmek isterim." ifadelerini kullandı.

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