Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hangi futbolcuyu istediğini canlı yayında açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve kariyerini Premier Lig ekibi Everton'da sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun'u takımda görmek istediğini açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yayıncı kuruluşta gerçekleştirilen bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Çebi yaptığı açıklamalarda birçok konuya değinirken, daha önce Beşiktaş forması giyen ve 22.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a satılan Cenk Tosun hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Çebi tecrübeli oyuncu için "Cenk Tosun, bir kulübe bağlı durumda, Dün izledim sakatlığı geçmiş, daha çok başarılı olmasını isterim. Cenk Tosun devre arasında Beşiktaş'ta oynayabilirse bu fırsatı değerlendirmek isteriz. Gelecek transfer döneminde, limitlerimizin ve ekonomimizin uygun olduğu şartlarda ve şekillerde forvet transferi yapmak istiyoruz. Devre arasında Cenk Tosun'u takımda görmek isterim." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları