12 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hangi futbolcuyu istediğini canlı yayında açıkladı!

Çebi takımda istediği futbolcuyu canlı yayında açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

Başkanı , bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten ve kariyerini ekibi Everton'da sürdüren milli futbolcu 'u takımda görmek istediğini açıkladı.

Başkanı yayıncı kuruluşta gerçekleştirilen bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Çebi yaptığı açıklamalarda birçok konuya değinirken, daha önce Beşiktaş forması giyen ve 22.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a satılan hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Çebi tecrübeli oyuncu için "Cenk Tosun, bir kulübe bağlı durumda, Dün izledim sakatlığı geçmiş, daha çok başarılı olmasını isterim. Cenk Tosun devre arasında Beşiktaş'ta oynayabilirse bu fırsatı değerlendirmek isteriz. Gelecek döneminde, limitlerimizin ve ekonomimizin uygun olduğu şartlarda ve şekillerde forvet transferi yapmak istiyoruz. Devre arasında Cenk Tosun'u takımda görmek isterim." ifadelerini kullandı.

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