02 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’dan tek dokunuş

Yalçın’dan tek dokunuş
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.11.2020

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine 'a yer verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü , Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine 'a yer verdi. Beşiktaş'ta kalede yine Ersin Destanoğlu görev alırken, savunma Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluştu. Oğuzhan'ın yanında Atiba Huthcinson oynarken, orta sahada ayrıca Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz forma giydi. Cyle Larin'in hücuma destek verdiği Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a sert eleştiri! Beklentilerin altındalar Beşiktaş'a sert eleştiri! "Beklentilerin altındalar"
Toroğlu'dan o isimlere ağır sözler! Beşiktaş bakım evi değildir Toroğlu'dan o isimlere ağır sözler! "Beşiktaş bakım evi değildir"
Toroğlu'dan flaş sözler! Takımı yönlendirecek birisi yok Toroğlu'dan flaş sözler! "Takımı yönlendirecek birisi yok"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör