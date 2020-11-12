Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan ayrılık açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili "Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Ben Beşiktaş kimliği olan bu camianın adamıyım. Bu tür haberlere inanmayın" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakkında çıkan 'Görevi bırakma kararı aldı' iddialarını yalanladı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu sosyal medya ile uğraşmak çok zor. Herkes istediği şekilde istediğini yazdığı için cevap vermek durumunda kalıyoruz. Bugün 'ayrılık kararı aldı' diye haberler çıkmış. Bu haberler kulübü yıpratmak, bizi yıpratmak için çıkıyor. Oyuncular hakkında da çıkıyor. Bunları anlamak mümkün değil. Bir senden beri pandemi yüzünden zor bir süreçteyiz. Seyirci yok, covid vakalar meydana geldi. Bu tür haberler üzücü. Herkesin bilmesi gereken bir şey var, Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Belki normal bir kulüpte çalışsam bunlar gündeme gelebilir ama burası bunların gündeme gelebileceği bir yer değil. Benim görevi bırakmam gibi şeyler burada söz konusu olamaz. Benim böyle bir şey yapma lüksüm de yok. Beraber zor şartlarda yola çıktık. Bazen işler yolunda gitmiyor olabilir ama futbolda bunlar var. Toparlayamayacağımız bir durum değil. Geçen sene de zor şartlarda başladık. Yavaş yavaş toparlayacağız. Çocuklar iyi çalışır. Covid olmasa daha iyi. Lütfen bu tür haberler yapmayın. Ben zaten Beşiktaş kimliği olan ve buranın adamıyım. Camianın sembol isimlerinden biriyim. 'Hoca bıraktı, bırakma kararı aldı' gibi şeyler burada mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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