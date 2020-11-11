11 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Oğulcan Ülgün atağı!

Kartal'ın hedefi Oğulcan Ülgün!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde takviye yaparak şampiyonluğun adayı olmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, 'dan Oğulcan Ülgün'ü transfer etmek istiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş bir yandan puan cetvelinde üt sıralara çıkmanın hesabını yaparken, diğer yardan da ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. başında 'dan, Atakan Üner'i kadrosuna katan şimdi de İzmir ekibinin bir diğer yıldız adayı Oğulcan Ülgün'ün peşine düştü. Gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken ve G.Saray ile F.Bahçe'nin de listesine giren 22 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ın vakit kaybetmeden harekete geçtiği ve pazarlıklara başladığı vurgulandı. (Fotomaç)

Yıldız isimler beklentilerin altına kaldı haberin devamı

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