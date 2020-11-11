Beşiktaş'tan Oğulcan Ülgün atağı!

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde takviye yaparak şampiyonluğun adayı olmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, Altınordu'dan Oğulcan Ülgün'ü transfer etmek istiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş bir yandan puan cetvelinde üt sıralara çıkmanın hesabını yaparken, diğer yardan da ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sezon başında Altınordu'dan, Atakan Üner'i kadrosuna katan Kartal şimdi de İzmir ekibinin bir diğer yıldız adayı Oğulcan Ülgün'ün peşine düştü. Gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken ve G.Saray ile F.Bahçe'nin de listesine giren 22 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ın vakit kaybetmeden harekete geçtiği ve pazarlıklara başladığı vurgulandı. (Fotomaç)

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