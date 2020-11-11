11 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Welinton şoku yaşanıyor!

Beşiktaş'ta şok sakatlık! İşte o açıklama
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

'ta, maçında sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un sağ arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi. Tecrübeli ismin tedavisine başlandığı açıklandı.

'ta sakatlar kevanına yeni bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlıların 'in 8'inci haftasında FK ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antep'te sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmış, oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." ( Fotomaç)

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