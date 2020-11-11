Beşiktaş'ta Welinton şoku yaşanıyor!

Beşiktaş'ta, Gaziantep maçında sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un sağ arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi. Tecrübeli ismin tedavisine başlandığı açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlar kevanına yeni bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlıların Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antep'te sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmış, oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." ( Fotomaç)

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