11 Kasım 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ın son 2 şampiyonluğunda kadroda bulunan Oğuzhan Özyakup eski performansını yakalamaya çalışıyor. Tecrübeli oyuncu, bu sezon şansını artırma sinyalleri verse de gol yollarında takımına herhangi bir katkı yapamadı. 2015-16'daki şampiyonlukta 9 gol atan 7 de asist yapan Oğuzhan, 2017- 18'de kazanılan şampiyonlukta ise 5 gol, 5 asistlik bir performans sergilerken; bu sezon ise ligde bir kez bile 90 dakika oynayamadı.
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Siyah-beyazlı ekipte beklentilerden uzak kalan bir başka isim ise Adem Ljajic oldu. Bu sezon 5 resmi karşılaşmada sadece 185 dakika süre alabilen Sırp orta saha oyuncusu, son 3 mücadelede ise kadroda olmasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın tarafından tercih edilmedi. Özellikle Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki ısınma hareketlerindeki eli belinde tavırlarıyla taraftarların tepkisini çeken Adem Ljajic, gole katkı yapmadı. (Fotomaç)
Beşiktaş'ta kayıp yıldızlar! Tam 7 isim...
Beşiktaş'ta büyük beklentilerin başında yer alan isimlerin formsuzluğu dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda, Kamerunlu forvet Aboubakar sadece 1 gol atarken, Oğuzhan ve Ljajic uzun süredir ortalarda görünmediler. Josef, Mensah, Töre ve N’Koudou da istikrar yakalayamadı.
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta sadece 10 puan toplayarak 11'inci sırada kalan ve Avrupa kupalarından da erken elenen Beşiktaş'ta beklentilerin büyük olduğu önemli isimler performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda kadroda yer alan Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Vincent Aboubakar, Ljajic, Gökhan Töre, Josef de Souza, Bernard Mensah takımlarını yukarı taşıyacak performansı gösteremedi. Bu isimlerin tamamına yakını beklentilerin gerisinde kaldı.
KAPTAN ARANIYOR
Beşiktaş'ın son 2 şampiyonluğunda kadroda bulunan Oğuzhan Özyakup eski performansını yakalamaya çalışıyor. Tecrübeli oyuncu, bu sezon şansını artırma sinyalleri verse de gol yollarında takımına herhangi bir katkı yapamadı. 2015-16'daki şampiyonlukta 9 gol atan 7 de asist yapan Oğuzhan, 2017- 18'de kazanılan şampiyonlukta ise 5 gol, 5 asistlik bir performans sergilerken; bu sezon ise ligde bir kez bile 90 dakika oynayamadı.
GEÇMİŞİ ARATIYOR
Siyah-beyazlı ekipte beklentilerden uzak kalan bir başka isim ise Adem Ljajic oldu. Bu sezon 5 resmi karşılaşmada sadece 185 dakika süre alabilen Sırp orta saha oyuncusu, son 3 mücadelede ise kadroda olmasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın tarafından tercih edilmedi. Özellikle Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki ısınma hareketlerindeki eli belinde tavırlarıyla taraftarların tepkisini çeken Adem Ljajic, gole katkı yapmadı. (Fotomaç)
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