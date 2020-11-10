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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar tutuk başladı

Aboubakar tutuk başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde transfer ettiği eski yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarda çıktığı 5 maçta sadece 1 kez fileleri sarsabildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 10 puan toplayabilen Beşiktaş'ta Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla sezona yine tutuk başladı. Siyah-beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunda kiralık olarak oynayan Aboubakar, söz konusu sezonda olduğu gibi 2020- 2021'in ilk maçlarında takımına katkı vermekte zorlandı. Bu sezon Süper Lig'deki 5 maçta 373 dakika süre alan Kamerunlu golcü, fileleri sadece bir kez havalandırabildi Beşiktaş'ta 2016-2017'de kiralık olarak forma giyen Aboubakar, söz konusu sezona da kötü başlamıştı. Siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de görev aldığı ilk 5 maçta gol atmayı başaramayan Aboubakar, lig, Avrupa ve olmak üzere sezonun ilk bölümünü 7 golle tamamlayabilmişti. Aboubakar, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında ise başka bir görüntüye girmiş ve attığı gollerle taraftarların beğenisini kazanmıştı.

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