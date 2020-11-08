Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sitem etti! 4 futbolcu ile özel görüşme kararı aldı
Beşiktaş'ta, Gaziantep FK maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın alınan mağlubiyetin ardından oyuncularla özel olarak görüştü. Tecrübeli teknik adam, defans futbolcularının bireysel hatalarına kızarken bazı isimlere pozisyon alma konusunda terapi uygulayacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta iki haftalık galibiyet serisinin Gaziantep'te alınan mağlubiyetle son bulmasının üzüntüsü yaşanıyor. Takımına önceki iki maçta baskılı ve hatasız bir oyun oynatan Sergen Yalçın, dünkü maçtan sonra en az siyah-beyazlı taraftarlar kadar şaşkındı.
"BU HATALARI İDMANDA BİLE YAPMIYORLAR"
Türkiye'nin haberine göre, kaleci Ersin Destanoğlu ile stoperler Vida ve Montero'nun hatalarıyla gelen gollere anlam veremediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu hataları idmanlarda bile yapmıyorlar ama ligde yapacakları tutuyor" diyerek sitemde bulundu.
4 İSME TERAPİ BAŞLAYACAK
Puan alamadıkları Konya deplasmanı ve içerideki Gençlerbirliği maçlarında da bireysel hataların cezasını çektiklerinden yakınan Sergen Hoca, milli arada bu defa savunma oyuncularına terapi uygulayacak. Önceki milli arada hücumcuları kendine getiren tecrübeli çalıştırıcı, bu defa Montero, Welinton ve bu sezon hiç şans bulamayan Erdoğan Kaya ile yoğun mesai yapacak. Domagoj Vida ise millî takımdan dönüşte hızlandırılmış derslere katılacak.
ŞUTLARIN YARISI GOL OLUYOR
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu bu sezon 7 lig maçında forma giyerken, Gaziantep maçının ikinci yarısında kırmızı kart gördü ve yerini ilk defa Utku Yuvakuran'a bıraktı. Utku Yuvakuran 33 dakikada kalesinde 2 gol gördü. Kalesine gelen 27 isabetli şutta 12 gol yiyen Beşiktaş, bu alanda %44 ile Süper Lig'de ilk sırayı aldı.
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