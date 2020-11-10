Beşiktaş'ta kaleye 3 aday!
Beşiktaş, şimdiden devre arasında yapacağı transfer hamlelerine başlamış durumda... Siyah-beyazlılar bu kapsamda ilk hedef olarak kaleci takviyesi yapmak istiyor. Lisede ise 3 isim var. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Loris Karius'u dahi arayacak duruma gelen Beşiktaş'ta gerek Utku gerekse Ersin, teknik direktör Sergen Yalçın'ı büyük hayal kırıklığına uğrattığı için siyah-beyazlılarda ilk hedef Ocak ayında kaleci transferi... Sergen Yalçın'ın ilk tercihi sezon başında da ısrarla istediği Gökhan Akkan. Ancak Rizespor, milli kaleciyi bırakma konusunda istekli değil ve ciddi bir bonservis bedelinde direniyor. Siyah-beyazlı yetkililer ise eğer yüksek maliyetli bir futbolcu alınacaksa rakamın çoğunun forvete verilmesini istiyor.
GÖKHAN İLK SIRADA
Bu yüzden sezon başında "Başakşehir'de oynayamayan adamı birinci kaleci mi yapacağız?" diyerek transferini veto ettiği Volkan Babacan'a yeniden sıcak bakılmaya başlandı. Bu arada Valencia'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Jasper Cillessen için de bir kez daha nabız yoklanacağı ve uygun bir rakamda anlaşılması durumunda 1 numaranın Hollandalı isme teslim edilmesi de gündemde.
UTKU'YA ÖZEL İLGİ
Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesinin ardından Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında kaleyi devralacak olan Utku Yuvakuran için de teknik heyet alarma geçti. Bu sezon sadece Avrupa Ligi elemesindeki Rio Ave maçında forma giyen Utku, G.Antep maçında Ersin'in kırmızı kartının ardından oyuna girerken 33 dakikalık sürede kalesinde 2 gol gördü ve performansıyla güven vermedi. Yalçın ve ekibi, 23 yaşındaki kaleciyi zorlu fikstüre özel olarak hazırlayacak. (Fotomaç)
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