Beşiktaş'ta Adem Ljajic kayıp aranıyor!
Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve siyah-beyazlı formayla etkili bir performans gösteren Adem Ljajic'in bonservisi alınmıştı. Sırp yıldızın performansı geçen sezondan beri düştükçe düşüyor. 29 yaşındaki oyuncu bu kez milli takıma da çağrılmadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlı takımın 2 sezon önce Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic 'yokları' oynuyor. Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Ljajic, beklentilerin oldukça uzağında kalırken son olarak Sırbistan Milli Takımı'na da çağrılmadı. Şenol Güneş yönetiminde toplamda 9 gol 12 asistle 'Beşiktaş'ın aradığı 10 numara' izlenimini yaratmıştı. Sezon bitiminde zorunlu satın alma opsiyonu devreye giren ve transferi için Torino'ya 6.5 milyon euro daha ödenen Ljajic'in, Beşiktaş'a toplam maliyeti 7.75 milyon euro olmuştu. Ancak Ljajic; Abdullah Avcı yönetimindeki ikinci sezonunda oldukça dalgalı bir grafik gösterdi. Geçen sezon ortalama 66 dakika sahada kalan Sırp futbolcu, 5 gol 6 asistle bir önceki sezonun oldukça uzağında bir performans ortaya koydu.
MİLLİ TAKIMA BU KEZ ÇAĞRILMADI
Geçen sezonun 20. haftasından bu yana Sergen Yalçın ile çalışan Ljajic, içinde bulunduğumuz sezonun ilk 8 haftasında da düşüşünü sürdürdü ve takıma katkısı neredeyse sıfıra yakın oldu. Ligde yedek kulübesine mahkum olan 29 yaşındaki oyuncu, sadece Konyaspor maçına onbirde başlarken yedekten girdiği diğer 3 maçta da skor katkısı yapamadı. 7 maçın 4'ünde toplam 113 dakika görev yapan Ljajic, ligde aldığı maç süresini de 28 dakikaya kadar düşürdü. Ljajic son olarak, 2017'den bu yana düzenli olarak çağrıldığı Sırbistan Milli Takımı'na da çağrılmadı. (Fotomaç)
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