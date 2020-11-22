22 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

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Genç kaleciye büyük övgü! Neuer gibi oynadı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'ın genç file bekçisi iğneyle çıktığı mücadelede maça damga vurdu. Genç kaleci ’nın şutunda kalede devleşti.

'ta Ersin Destanoğlu'nun cezalı olduğu karşılaşmada 'ın forma giyip giyemeyeceği belli değildi. 23 yaşındaki eldiven hafta içi Sergen Yalçın'a "Ne olursa olsun bu maçta oynamak istiyorum" dedi. İğneyle sahaya çıkan genç kaleci müthiş bir maç çıkardı. Özellikle skor 2-0 olduktan sonra baskısı arttı. 53'te 'nın 3 metreden vuruşunu mükemmel kurtardı. Maç boyunca da Başakşehir hücumlarında kalesinde devleşti. Gulbrandsen'in ayağından yediği gollerde ise yapacağı bir şey yoktu. Maç sonunda teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgüyü aldı. (Fotomaç)
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