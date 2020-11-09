Beşiktaş "geçiş oyunu"nu çalışacak
Beşiktaş, milli araya girilirken fırsattan istifade yaralarını sarmaya çalışacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunma ve hücum alanlarında geçiş oyunu üzerinde takımını çalıştıracak. | Son dakika Beşiktaş haberleri
BİR önceki milli arayı iyi değerlendiren Beşiktaş dönüşte 2 maç üst üste kazandı… Ancak Gaziantep karşısında alınan yenilgi Sergen Yalçın'ın canını sıktı. Özellikle geçiş oyunlarındaki eksikler dikkat çekti. Yalçın milli arada takıma geçiş oyunu çalıştıracak.
Buna göre siyah-beyazlılar ara dönemde ağırlıklı olarak şöyle idman yapacak:
TOP kendilerindeyken 3-5-2, top rakipteyken 5-3-2'ye geçiş oyunu.
HÜCUM edildiğinde Larin'in sol çizgiden Aboubakar'ın yanına geçişi.
HÜCUM oyuncularını savunma arkasına koşu yapmaları için gerekli olan geçiş oyunları.
ORTA sahadaki ofansif oyuncuların geçiş oyunlarıyla hücuma destek vermeleri.
ORTA saha ve 3'ünü bölgede topa fazla sahip olmak için gereken geçiş oyunları... Bu arada Yalçın'ın sadece savunma oyuncularıyla özel bir görüşle yapacağı da gelen haberler arasında.
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