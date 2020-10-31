Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Adı sık sık Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Cenk Tosun, Everton'a rest çekti. Yıldız futbolcu, futbol direktörü Marcel Brands’a “Türkiye’ye döneceksem sadece Beşiktaş’ta forma giyerim. Boşuna pazarlık yapmayın” dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle İngiliz ekibi Everton'ın elden çıkarmak istediği Cenk Tosun'la ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yeni iddialara göre, Ada temsilcisinin zaman zaman Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de önerdiği 29 yaşındaki forvet, Everton yönetimine resti çekti. Milli oyuncu İngiliz ekibinin Fenerbahçe ve Galatasaray ile yeniden temasa geçme düşüncesinin kendisiyle paylaşılması üzerine futbol direktörü Marcel Brands'a bir görüşme yaptı. Usta krampon, iki kulüple boşuna pazarlık yapılmamasını söyledi. Cenk'in "Türkiye'ye döneceksem sadece Beşiktaş'at forma giyerim.
YOK PAHASINA SATMAYACAK
Beşiktaş ile Everton arasında yapılan daha önceki görüşmelerde siyah-beyazlılar bir yıllık kiralama için 1.5 milyon euro önerirken, İngiliz cephesi 2 milyon euro talep etmişti. Asıl amacı Cenk Tosun'u elden çıkarmak olan Everton, 2017-18 sezonu devre arasında 22 milyon euro ödeyerek aldığı golcü oyuncuyu yok pahasına da satmak istemiyor. Adalıların amacı Tosun'un sürekli oynayacağı bir takıma gidip ardından EURO 2021'de forma giymesi. Daha sonra en doğru fiyata satmak. Bu yılın başında Crystal Palace'a kiralanan Cenk, çapraz bağ sakatlanması yaşayınca Everton'a geri dönmüştü.
ABOU'YU ARAYIP TEBRİK ETTİ
Mart ayı başında yaşadığı sakatlık sonrası Crystal ile sözleşmesi feshedilen ve Everton'a dönen Cenk, ancak devre arasında idmanlara başlayabilecek. Milli forvet form tutma dönemi de hesaba katıldığında sezonun ikinci yarısında hazır hale gelecek. Öte yandan Aboubakar'ın Beşiktaş'a yeniden döndüğü zaman kendisini ilk arayan isimlerden birinin Cenk olduğu bildirildi. Cenk ve Abou 2016-17'de beraber forma giymişti.
Cenk Tosun Beşiktaş formasını 142 maçta terletti ve 64 gol atarken, 13 asist yaptı. 2018'de İngiltere'ye giden Cenk, Premier Lig'de bugüne kadar 49 maçta 10 gol atıp, 3 asist yaptı.
(Fotomaç)
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