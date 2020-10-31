Sergen Yalçın'dan futbolculara mesaj
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor ile oynanacak kritik maçtan önce adeta olağanüstü hal ilan edildi. Bu karşılaşmayı da kazanarak seri yakalamak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor mücadelesini ciddiye almaları gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Hem kişisel olarak hem de takım olarak üzerimizde çok büyük bir baskı var ve bu baskıyı kırmak zorundayız. Malatyaspor maçı çok ciddi bir sınav var ve kazanmaktan başka bir şansımız yok. Takımda herkesin aynı mücadeleyi göstermesini bekliyorum. Sorumluluk alın" dedi. Arka arkaya alınacak galibiyetlerle iddialarını yeniden ortaya koyacaklarının altını çizen Yalçın, "Sezonun daha çok başındayız. Herkesin fireleri olacaktır. Maçlar kadar aramızdan fire vermemek de önemli. Bu nedenle sağlığınıza dikkat edin. Virüs kaptığınızda sadece kendinizi değil, tüm takımı etkilediğinizi, sadece arkadaşlarınızı yalnız bırakacağınızı unutmayın" şeklinde konuştu. Öte yandan usta hocanın, çıkaracağı 11 konusunda net bir karar vermediği de gelen haberler arasında.
HOCANIN KORKUSU SÜRPRİZ SAKATLIK
Kara Kartal'da kanat sorunu sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte son olarak Gökhan Töre'nin de sakatlanmasıyla Sergen Yalçın'ın elinde yalnızca Rachid Ghezzal kaldı. Deneyimli çalıştırıcının solda yine Larin'e görev vereceği ifade ediliyor. Deneyimli hocanın en büyük kabusu; yaşanabilecek yeni sakatlıklar. Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Hasic ve Atakan'ın 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.
SİZDEN HİÇ VAZGEÇMEDİM
Beşiktaş teknik direktörü Oğuzhan ve Ljajic ile bir görüşme yaptı… Euro 2021'de oynamak istiyorlarsa, kendisini dinlemek zorunda olduklarını söyledi. Başarılı teknik adam iki küskün oyuncuya, "Bu takımda çok koşan ve tempolu oyanayan futbolcular yer alacak. Tüm oyunculara bu anlayışı anlattım. Size de son bir kez daha söyleyeyim" dedi. Kendilerinden vazgeçmediğini sadece kendisinin istediği gibi oynamalarını gerektiğini anlattı.
(Fotomaç)
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