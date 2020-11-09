09 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Jasper Cillessen önerildi!

Beşiktaş'a flaş öneri! Kaleye...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.11.2020

Kale mevkisine transfer yapmak isteyen 'a flaş bir isim önerildi. Menajer , 'da forma şansı bulamayan 'i siyah-beyazlılara kiralık olarak önerdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Marcelo'nun dönüşü için Erdal Torunoğulları ile bir görüşme yapan menajer , 'da formayı unutan 'i kiralık önermişti. Konunun açıldığı 'ın Ersin'in yaptığı hatalar sonrasında önüne gelen Cillessen ismi üzerinde düşünmeye başladığı, şartları uygun olursa Hollandalı kaleciye onay vereceği iddia edildi.

Ljajic kayıp aranıyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal eksiyi gördü! 14 sezon sonra... Kartal eksiyi gördü! 14 sezon sonra...
Beşiktaşlı yıldızdan flaş karar! Sosyal medyadan duyurdu Beşiktaşlı yıldızdan flaş karar! Sosyal medyadan duyurdu
Beşiktaş geçiş oyununu çalışacak Beşiktaş "geçiş oyunu"nu çalışacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör