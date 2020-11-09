Beşiktaş'a Jasper Cillessen önerildi!

Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve siyah-beyazlı formayla etkili bir performans gösteren Adem Ljajic'in bonservisi alınmıştı. Sırp yıldızın performansı geçen sezondan beri düştükçe düşüyor. 29 yaşındaki oyuncu bu kez milli takıma da çağrılmadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri