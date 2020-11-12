Pamir bebek için büyük destek

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanları SMA hastası Pamir bebek için online olarak biraraya gelerek destek çağrısında bulundu.

SMA hastası 19 aylık Pamir bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere Beşiktaş'ın başlattığı kampanyaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de destek geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Pamir'in tedavisi için çok az süre kaldı, 2 haftada 600 bin dolar farkı kapatmamız lazım" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Ben de Pamir için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Yayının devamında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç arasında güzel bir sohbet de gerçekleşti. Ali Koç, Pamir'in iyileşmesinin ardından birlikte Beşiktaş maçı izleme önerisinde bulunurken, Çebi, "Bizim sahamızda olsun başkanım" dedi ve Ali Koç da bunun üzerine, "Fark etmez, ben Beşiktaş forması giyer gelirim" mesajını verdi.

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