12 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Pamir bebek için büyük destek

Pamir bebek için büyük destek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanları hastası Pamir bebek için online olarak biraraya gelerek destek çağrısında bulundu.

hastası 19 aylık Pamir bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere Beşiktaş'ın başlattığı kampanyaya Fenerbahçe Başkanı ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de destek geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Pamir'in tedavisi için çok az süre kaldı, 2 haftada 600 bin dolar farkı kapatmamız lazım" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Ben de Pamir için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Yayının devamında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç arasında güzel bir sohbet de gerçekleşti. Ali Koç, Pamir'in iyileşmesinin ardından birlikte Beşiktaş maçı izleme önerisinde bulunurken, Çebi, "Bizim sahamızda olsun başkanım" dedi ve Ali Koç da bunun üzerine, "Fark etmez, ben Beşiktaş forması giyer gelirim" mesajını verdi.

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