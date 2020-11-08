08 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Bernard Mensah milli takıma ara verdi!

Beşiktaşlı yıldızdan flaş karar! Sosyal medyadan duyurdu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

Yaz transfer döneminde 'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı flaş bir karar alarak milli takıma katılmaya ara verdiğini açıkladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Kariyerini 'ta sürdüren , için flaş bir karar aldı. 26 yaşındaki oyuncu, milli takıma gitmeye ara verdiğini açıkladı.

Ganalı futbolcu bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte Mensah'ın o paylaşımı:


Yalçın'dan oyuncularına sitem! Savunmada... haberin devamı

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