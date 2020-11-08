08 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Basketbol Takımı'nda Burak Bıyıktay ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Tecrübeli hoca...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

ING Süper Lig ekiplerinden , oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılamayınca başantrenör ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Erkek Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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