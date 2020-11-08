ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılamayınca başantrenör Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şu şekilde:



Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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