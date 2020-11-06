06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK - Beşiktaş maçı sonrası Welinton çıkışı!

Sergen Yalçın'dan Welinton çıkışı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

'in 8. haftasında , deplasmanda FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş , açıklamalarda bulundu. Welinton'un sakatlığına değinen Yalçın, "Welinton'un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı." ifadelerini kullandı.

'in 8. haftasında , deplasmanda FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş , açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Sürekli diyorlar ya Welinton oynamaz, nereden geldi... Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım bilmeden. Welinton'un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı.

Özellikle Montero ve Vida, Ersin'le birlikte bireysel hata yaptılar. Ersin'in kartı doğru muydu bilmiyorum ama VAR'a bile bakmadılar. Demek ki bu kadar eminler. Hakemler bütün maçları bu kadar emin yönetseler.

Bireysel hatalar çok öne çıktı. 10 kişiyken 1-1'i yakalıyoruz. Sonra anlamsız bir şekilde gol yiyoruz. Bazı büyük oyuncuların üstüne gidiyoruz. Orada yanlış yapıyoruz belki de. Gerçekten savaşan oyuncular var sahada. Takımın durumu da iyiydi.

Yediğimiz ilk gol de ikinci gol de saçma sapan hatalardan dolayı gol yedik. Böyle bir takım bu tarz goller yememeli.

Takımdaki gelişimi biz görüyoruz ama bireysel hatalara biz bir şey yapamayız. Montero adamı kaçıyor gol yiyoruz. Ersin çıkıp çıkmama konusunda arada kalıyor kırmızı kart oluyor. Üzgünüz, inşallah toparlarız.

Milli arayı biz çok iyi geçirmiştik. Bu ara istatistiklere de yansıdı. Ama bireysel hatalar vardı. Bunlara biz bir şey yapamayız.

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