28 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

"Asıl Pitbull Valentin Rosier"

Asıl Pitbull Valentin Rosier
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk maçında göz doldurup bir de asist yapan tecrübeli sağ bek için methiyeler yağdırdı.

Denizli'de Beşiktaş forması giydiği ilk maçta göz dolduran bir performansa imza atıp bir de Larin'in golünde asist yapan Rosier'e Beşiktaşlı taraftarlardan övgü yağdı. Siyah-beyazlı futbolseverler, tecrübeli sağ bek için sosyal medyada çok sayıda yorum yaparak methiyeler dizdiler. "'ü kim arar", "Bu zamana kadar nerelerdeydin Rosier", "Melo falan hikaye, asıl pitbull Rosier. Adam resmen rakibi ısırıyor" ifadeleri kullanıldı. 'ın yeni yıldızı Rosier de karşılaşma sonrası "Galibiyeti taraftara armağan ediyorum" demişti.
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