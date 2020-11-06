06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında gerginlik yaşandı! İşte o anlar...

Saha kenarında gerginlik yaşandı! işte o anlar...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Son dakika haberi:  Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmada zaman zaman tansiyon yükselirken, saha kenarında gerginlikler de yaşandı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamlarken, mücadelede zaman zaman tansiyon yükseldi.

Hem saha içinde hem de saha kenarında tansiyon yükselirken, Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin ile Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Kısa süreli tartışma sonrası taraflar araya giren oyuncu ve teknik ekibin sakinleştirmesi sonrası yerlerine döndü.

İŞTE O ANLAR:


(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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