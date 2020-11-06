07 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gaziantep FK Beşiktaş maçında Sumudica'dan siyah-beyazlı taraftarı çıldırtan hareket

Sumudica'dan Beşiktaş taraftarını çıldırtan hareket!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica, 90+8'de 'in attığı golün ardından yaşadığı sevinç dikkat çekti. Sumudica, Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere 'Sus' işareti yapınca, siyah beyazlı taraftarlar tarafından tepki gördü. İşte o anlar...

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında da serisini sürdüremedi. 71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de 'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sumudica ligin 4. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada Trabzonsporlu yöbneticilerin olduğu bölüme doğru dönerek göbek atmıştı.

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