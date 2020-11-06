Son dakika: İşte Gaziantep FK - Beşiktaş maçında VAR kararıyla geçerli sayılan gol

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin 44. dakikasında ev sahibi takımda Mirallas'ın attığı gol VAR kararı sonrası geçerli sayıldı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK sahasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 44. dakikada Mirallas'ın ayağından golen VAR incelemesine takılmıştı.

Gol sonrası yan hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR odası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu pozisyonu yeniden izlemek üzere davet etti. Uğurlu gerçekleştirdiği inceleme sonrası Gaziantep FK'nın golünü geçerli saydı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İşte o pozisyon:

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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