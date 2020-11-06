06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: İşte Gaziantep FK - Beşiktaş maçında VAR kararıyla geçerli sayılan gol

İşte VAR kararıyla geçerli sayılan gol!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

'in 8. haftasının açılış maçında , deplasmanda FK ile karşılaştı. Mücadelenin 44. dakikasında ev sahibi takımda Mirallas'ın attığı gol VAR kararı sonrası geçerli sayıldı. İşte o pozisyon...

'in 8. haftasında FK sahasında ağırladığı karşısında 44. dakikada Mirallas'ın ayağından golen VAR incelemesine takılmıştı.

Gol sonrası yan hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR odası hakem 'yu pozisyonu yeniden izlemek üzere davet etti. Uğurlu gerçekleştirdiği inceleme sonrası Gaziantep FK'nın golünü geçerli saydı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İşte o pozisyon:

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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