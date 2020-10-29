29 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den prim sözü

Çebi'den prim sözü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir araya geldiği takıma prim sözü verdiği iddia edildi. Çebi'nin ve maçlarından da galibiyetle ayrılmaları halinde 25'er bin TL ödeyeceği belirtildi.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir araya geldiği takıma prim sözü verdiği iddia edildi. Çebi'nin ve maçlarından da galibiyetle ayrılmaları halinde 25'er bin TL ödeyeceği belirtildi. Yönetimin ve maçları için de özel prim vereceği iddia edildi.

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