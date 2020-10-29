29 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Philip Zinckernagel hamlesi!

Beşiktaş'ı uçuracak transfer! Aboubakar'ın menajeri önerdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 'ın menajeri Zahavi'nin önerisiyle 'te forma giyen Danimarkalı futbolcu Philip Zinckernagel'in transferi için harekete geçti. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Yeni sezonda kadrosuna 10 takviye yapan Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Teknik direktör 'ın talepleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, 'ın menajeri Zahavi'nin önerdiği Philip Zinckernagel için harekete geçti. İsrailli menajer, bu sezon Norveç Ligi'nde formasıyla fırtına gibi esen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

20 MAÇ 14 GOL 17 ASİST
Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan genç kanat oyuncusu, Bodo formasıyla bu sezon oynadığı 20 maçta 14 gol, 17 asistlik performans sergiledi. Zahavi'nin bonservisi elinde olacak Zinckernagel'i kaçırmamaları gerektiğini söyleyip, "Elinizi çabuk tutun. Philip, birçok kulübün gündeminde. Uzun yıllar Beşiktaş'a büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dediği öğrenildi.

ZINCKERNAGEL KİMDiR?

D. TARİHİ: 16 ARALIK 1994
D. YERİ: DANİMARKA
BOY: 1.75 / KiLO: 70
POZİSYON: KANAT
KULÜBÜ: BODO GLIMT

(Fotomaç)

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