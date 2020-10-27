27 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'da Larin mutluluğu! Kanadalı isim...

Yalçın'da Larin mutluluğu! Kanadalı isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

'ta en çok merak edilen bölge olan kanat pozisyonunda kimin oynayacağı sorusuna tecrübeli teknik adam , Cyle Larin tercihi ile çıktı. 25 yaşındaki Kanadalı hücum oyuncusu göstermiş olduğu performansla hocasını memnun ederken 1 gol kaydetti.

N'Koudou, Hasic ve Atakan'ı sakatlıkları sebebiyle 'ye getiremeyen 'ta sol kanatta kimin görev yapacağı merak konusuydu. Siyah-beyazlıların teknik heyeti hafta başında sürpriz bir şekilde Cyle Larin'i bu bölgede denemiş ve olumlu da geri dönüş almıştı. Sabah'ın haberine göre, Aboubakar ile aynı anda görev verilen Larin, dün ağları da sarsarak hocasını mahcup etmedi.
Süper Lig: Denizlispor 2-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

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