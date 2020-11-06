06 Kasım 2020, Cuma
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Gürcan Bilgiç'ten Gaziantep FK - Beşiktaş maçı sonrası flaş yorum! "Sumudica'nın hareketi edepsizlik"
Son dakika haberi: A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından Artı Futbol programında flaş açıklamalarda bulundu. Maç sonunda Sumudica'nın tepki çeken 'sus' hareketini yorumlayan Bilgiç, "Sumudica'nın hareketi ayıbın ötesinde edepsizlik" ifadelerini kullandı.
06.11.2020
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