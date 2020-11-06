Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son dönemde adı Fenerbahçe ile geçen Dorukhan Toköz için flaş açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Kendisi ve menajeriyle 1-2 görüşme yaptık. Dorukhan'la anlaşacağımızı düşünüyorum. Dorukhan'ın kafasında sadece Beşiktaş var" dedi.

Beşiktaş, sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan Dorukhan Toköz'le yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamazken, bu durum milli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

İsmi son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'la sıkça anılan Dorukhan konusunda Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki yıldız orta saha ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

"UZUN YILLAR DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Dorukhan'ın da Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Kocadağ, "Dorukhan Toköz çok sevdiğimiz bir oyuncu. Çok karakterli, çok düzgün bir kişilik. Beşiktaş'ı da çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle 1-2 görüşme yaptık. İnşallah Beşiktaş ve kendisinin menfaatlerinin örtüştüğü noktada buluşup, uzun yıllar devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

"KAFASINDA SADECE BEŞİKTAŞ VAR"

Taraftarların içinin rahat olmasını isteyen Kocadağ, "Şu an Dorukhan futbola odaklandı. Büyük bir sakatlık geçirdi, bunu atlattı. Ben Dorukhan'la anlaşacağımızı düşünüyorum. Dorukhan'ın kafasında sadece Beşiktaş var." ifadesini kullandı.

DORUKHAN NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere Dorukhan Toköz de hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız futbolcu, "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutuyum ve devam ediyoruz" diyerek, Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etmişti.

DİĞER