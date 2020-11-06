06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'a şok! Ersin Destanoğlu Fenerbahçe derbisinde oynamayabilir

Beşiktaş'a şok! F.Bahçe derbisinde oynamayabilir
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

Son dakika haberi: 'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 55. dakikasında siyah beyazlı oyuncu Ersin Destanoğlu görerek takımını 10 kişi bıraktı. maçında cezalı olacak olan Ersin,  deplasmanında da forma giyemeyebilir. İşte detaylar...

'in 8. haftasında , deplasmanda FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 55. dakikasında Gaziantepli , ceza sahasına atılan topa hareketlenirken kaleci Ersin Destanoğlu da ceza sahası dışına çıktı.

Topa müdahale etmek için ayağını kaldıran Ersin Destanoğlu'nun Muhammet Demir'e yaptığı müdahaleyi olarak değerlendiren hakem , genç file bekçisini oyun dışı bıraktı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINCA CEZALI

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek hafta maçında cezalı olacak.

DERBİ TEHLİKESİ

Ersin 2 maç ceza alırsa, deplasmanında da forma giyemeyebilir. Eğer, Beşiktaş itirazda bulunursa ve Ersin Destanoğlu'nun cezası 1 maça düşerse Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

İşte VAR kararıyla geçerli sayılan gol! haberin devamı

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