Son dakika: Beşiktaş'a şok! Ersin Destanoğlu Fenerbahçe derbisinde oynamayabilir
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 55. dakikasında siyah beyazlı oyuncu Ersin Destanoğlu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Başakşehir maçında cezalı olacak olan Ersin, Fenerbahçe deplasmanında da forma giyemeyebilir. İşte detaylar...
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 55. dakikasında Gaziantepli Muhammet Demir, ceza sahasına atılan topa hareketlenirken kaleci Ersin Destanoğlu da ceza sahası dışına çıktı.
Topa müdahale etmek için ayağını kaldıran Ersin Destanoğlu'nun Muhammet Demir'e yaptığı müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, genç file bekçisini oyun dışı bıraktı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINCA CEZALI
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı olacak.
DERBİ TEHLİKESİ
Ersin 2 maç ceza alırsa, Fenerbahçe deplasmanında da forma giyemeyebilir. Eğer, Beşiktaş itirazda bulunursa ve Ersin Destanoğlu'nun cezası 1 maça düşerse Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
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