Beşiktaş'tan yeni başlangıç! Geçen seneki kabustan uyandı
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta takım üzerindeki ölü toprağı kalktı. Bu sezonki 2. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, deplasman galibiyetleriyle lige tutundu.
Ligin 6. haftasında Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, 42 gün sonra sezona yeni bir başlangıç yaptı. Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ama sonrasında oynadığı 3 maçta bir beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Rosier ve Ghezzal ile takviye edilmiş kadrosuyla Denizlispor maçından galibiyetle ayrılmasını bildi. Süper Lig'in 5. haftasını da maç yapmadan bay geçen Beşiktaş, 5 maçta 2 galibiyetle ve bir beraberlikle 7 puan toplayıp 18. sıradan 12. sıraya yükseldi.
Kara Kartal, deplasmanda aldığı galibiyetlerle lige tutundu. Sahasındaki 2 maçta birer galibiyet ve yenilgiyle bir puan çıkarabilen Beşiktaş, dış sahadaki 3 maçta ise 2 galibiyet ve bir yenilgiyle 6 puan topladı. Deplasmanda Trabzon'u 3-1 yenen Beşiktaş, Denizli'ye 3-2 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Konya'ya ise 4-1 yenildi. Öte yandan Beşiktaş, geçen sezon başlangıcındaki benzer kabustan da kurtuldu. Geçen sezon ilk 4 maçtakine benzer bir performansla başlayan Kartal, ilk 5 maçında sadece bir kez kazanabilmişti.
SANTRFORLARLA İLK ZAFER
Kartal'ı sevindiren konulardan biri de santrforların gol attığı bir maçın galibiyetle sonuçlanması oldu. Larin'in ligde gol attığı maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ismin fileleri havalandırdığı Devler Ligi elemesindeki PAOK maçından 3-1 mağlup ayrıldı. Güven Yalçın'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda gol attığı Rio Ave maçının normal ve uzatma süresini 1-1 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-1 yendiği maçta ise Aboubakar ve Larin attıkları gollerle katkı verdi.
KİLİT ADAM
Sergen Yalçın'ın, "Tam hazır değil, şu an kondisyon olarak % 60-70 seviyelerinde" dediği Ghezzal kalitesini ortaya koydu. Ghezzal'ın Denizli maçındaki performansı: 5 uzun topunun 5'inde de isabet sağlayan tek oyuncu. 4 kezle en fazla kilit pas veren oyuncu, 7 kezle en fazla orta yapan. 3 kezle en fazla isabetli orta yapan oyuncu.
1 MAÇ EKSİĞİ VAR
1 maçı eksik olan Beşiktaş, 5 karşılaşmada 2 galibiyetle ve bir beraberlikle 7 puan toplayıp 18. sıradan 12. sıraya çıktı.
3
Bu sezon ligde iki galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, ikisini de üçer gol atarak kazandı. Kartal, Trabzon'u 3-1 Denizli'yi 3-2 yendi.
(Fotomaç)
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