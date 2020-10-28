28 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kaleyi savunamıyor

Beşiktaş kaleyi savunamıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Beşiktaş'ta bu sezon takım savunmasında ciddi eksikler görüldüğü gibi, defans oyuncularının bireysel hataları da öne çıkıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon takım savunmasında ciddi eksikler görüldüğü gibi, defans oyuncularının bireysel hataları da öne çıkıyor. Beşiktaş geçen sezonki savunma hattını Vida haricinde tamamen değiştirmesine ve 3 yeni transfer yapmasına rağmen, her maçta gol yemekten kurtulamadı. 7 resmi ve 1 hazırlık maçında toplam 15 gol yiyen , maç başına gol yeme oranında 2'ye yaklaşarak savunma anlamında kötü bir istatistiğe sahip oldu. Siyah-beyazlılar aynı maçlarda 15 gol atıp bu sezonki toplam averajını sıfırda tuttu. Beşiktaş lig maçlarında ise 8 gol atıp 9 gol yiyerek -1 averajda kaldı.
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